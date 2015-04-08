На западе США массово гибнут детеныши морских львов

В прибрежных водах Калифорнии продолжается массовая гибель молодняка морских львов. Как сообщила газета Los Angeles Times, за первые три месяца текущего года более 2 тыс. больных животных были выброшены на берег штата, передает ТАСС.

"В основном это детеныши морских львов в возрасте 7 месяцев. Они ослаблены по причине недостатка пищи и инфекционных болезней", - отмечает издание. Активисты подбирают ослабших животных и доставляют их в специальные реабилитационные центры.

Ученые до сих пор не могут выяснить причины эпидемии, которая началась несколько лет назад среди морских львов. "Ряд специалистов считает, что животные не могут найти в достаточном количестве пищи из-за потепления вод Тихого океана, - пишет газета. - Традиционно холодные течения, проходящие около западного побережья США, способствовали тому, что рыба предпочитала находиться в верхних и прогреваемых Солнцем слоях. Однако сейчас температура воды увеличивается, а вместе с этим рыба уходит на глубину, где морским львам трудно за ней охотиться".

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Следствием этого стал тот факт, что самки морских львов уже не в состоянии полноценно выкормить потомство. Обычно их детеныши питаются материнским молоком до 11-месячного возраста.