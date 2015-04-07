В Литве из-за теплой зимы на берег выбрасываются детеныши тюленей

Как сообщает Delfi, природоохранники едва успевают спасать их, последняя операция была проведена во второй день католической Пасхи.

Так, заведующий отдела охраны окружающей среды Государственной службы охраняемых территорий Нериюс Житкявичюс во время прогулки по пляжу в Мелнраге заметил выброшенного на берег детеныша тюленя.

"Мы гуляли с женой вдоль моря и там, недалеко от мола, было много водорослей, были искатели янтаря...Но самое главное, что подошел один человек и спросил, видели ли мы тюленя. Тогда он показал сфотографированного тюленя и показал, где его видел. Мы пошли к молу, несколько раз обошли вокруг, но не нашли его, а оказывается, что он хорошо замаскировался, не шевелился, но был жив, его было сложно заметить", - рассказал собеседник.

"Люди уже позвонили всем, кому надо, чтобы вызвать помощь. Вскоре приехали специалисты, они положили детеныша в специальную сеть и увезли в Морской музей. Люди просили назвать его Великисом", - продолжил он.

Начальник Клайпедского отдела инспекции охраны дикой природы Виталис Марозас сказал, что в этом году спасли уже не одного тюленя.

"С пятницы спасли восемь детенышей. Эта Пасха была плодовитой, но, насколько мне известно, одного детеныша не удалось спасти. О животных заботятся работники Морского музея, они кормят их, растят, каждую осень мы отпускаем их в море", - сказал Марозас.

Читайте также97% животных Арктики пострадают от глобального потепления

Заведующий отдела аквариума Морского музея Саулюс Каралюс сказал, что так много тюленей появилось из-за теплой зимы.

"Музей стал своеобразным центром реабилитации, хотя нет еще специального помещения для ухода за животными, на нашей базе есть скромное помещение, в котором созданы определенные условия для содержания этих животных. Особенно важна первая стадия, когда животные бывают ослабленными и истощенными. Самые ответственные - первые недели, если удается поставить их на ноги, они отправляются в бассейны, там условия для них лучше. Когда они могут уже нормально брать рыбу, проблемы кончаются. Когда тюлени подрастают их переводят на рыбу, чтобы они сами могли ее ловить, тогда их можно выпустить на волю. На это требуется несколько месяцев", - рассказал Каралюс.

"Я думаю, что в этом году большое их количество связано с тем, что не было нормальной зимы. Ближайшее место их размножения - Рижский залив. Там в нормальные зимы формируется лед, детеныши сначала бывают на льду, потом попадают в воду, где их учат ловить рыбу. В этом году, скорее всего, не было нормального льда, поэтому больше таких детенышей, которые оказались в воде. Их оставляют на произвол судьбы, они ослабевают, люди находят их на берегу", - продолжил он.