Борьба с вредителем самшита в России угрожает редким видам бабочек

Насекомые-паразиты, которых Минприроды выпускает в Краснодарском крае РФ для борьбы с уничтожающей уникальные самшитовые леса бабочкой огневкой, могут истребить и других бабочек, в том числе занесенных в Красную книгу, предупреждает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, сообщает РИА Новости.

Атаке опасного вредителя - самшитовой огневки - подверглись самшитовые леса Сочи и Сочинского национального парка, наиболее угрожающая ситуация сложилась в реликтовой тисо-самшитовой роще Кавказского заповедника. Минприроды России сообщило, что в Сочи 23 марта началась программа по уничтожению опасного вредителя — самшитовой огнёвки при помощи личинок китайского эулофида.

"Вселение этого вида на территорию региона необоснованно по биологическим показателям, так как он может паразитировать не только на самшитовой огневке. По факту это может привести к резкому сокращению численности самых различных видов, в том числе и внесенных в Красную книгу", — считает старший координатор регионального отделения WWF "Российский Кавказ" Роман Мнацеканов.

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Эксперт также отмечает, что массовый выпуск китайского эулофида отразится на экосистеме региона. Например, изменение в соотношении видов и численности бабочек, мотыльков и молей скажется на состоянии растительности и изменит цепочку питания. Другая опасность, о которой говорят эксперты, — возможность акклиматизации китайского эулофида на Кавказе, так как климат в его естественных местах обитания близок к кавказскому.

"В этом случае лекарство может оказаться хуже болезни. Не придется ли потом искать очередного паразита, чтобы уничтожить уже китайского эулофида?" — отметил Мнацеканов.

По мнению WWF, последствия применения китайского эулофида в целях борьбы с огневкой в силу непредсказуемости результата могут стать экологическим бедствием для Кавказа.

Справка. Самшит колхидский — редкий, реликтовый, вечнозеленый древесный вид, произрастающий в РФ только на Северо-Западном Кавказе, занесен в Красную книгу РФ и в красные списки Международного союза охраны природы.