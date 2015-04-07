Вопрос браконьерства не должен затеряться на фоне сложной ситуации в стране – эколог

«Аннексия Крыма, военные действия на востоке страны, коррупция, вседозволенность и безнаказанность, только усугубили и так критическую ситуацию в сфере рыболовства», - отмечает эколог.

Щербань напомнил, что при отсутствии в стране нормального промышленного вылова рыбы, браконьеры уничтожают мелкие виды рыбы, которая служит кормом для более ценных пород.

«Промышленный вылов рыбы стоит, а браконьерами вылавливается мелкая рыба, которая могла послужить кормом для более ценных пород рыб. Такая ситуация в скором времени может привезти к продовольственному коллапсу», - отметил эксперт.

При этом эколог напомнил, что штраф за браконьерство составляет меньше стоимости килограмма выловленной рыбы.

«Только совместными силами государственных органов, общественных организаций, активистов и обычных граждан можно предотвратить катастрофу и кардинально изменить ситуацию», - уверен сопредседатель «Ассоциации Зеленых Украины».

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы совместно с рядом общественных организаций и ученых провел круглый стол на тему «Каким должен быть цивилизованное рыболовство в Украине». Поводом для дискуссии, в частности, стал весенне-летний запрет на вылов рыбы, который продлится с 1 апреля по 10 июня 2015 в связи с нерестом.

Глава комитета Николай Томенко напомнил собравшимся на круглом столе, что еще 2011 вступил в силу закон, который запретил изготовление, сбыт и применение различных браконьерских орудий, а также на законодательном уровне была введена уголовная ответственность за использование взрывчатых ядовитых веществ и электроудочек, однако, к сожалению, до сих пор существуют серьезные проблемы с выполнением этого закона из-за отсутствия четкой системы контроля и сравнительно небольшие штрафы за нарушение этих норм.

О необходимости усиления штрафных санкций отмечали неоднократно экологи. Экологи считают целесообразным ужесточить норму закона о продаже браконьерских орудий рыбалки в торговых сетях.