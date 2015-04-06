В России жертвами браконьеров стали более 30 краснокнижных северных оленей

Северные олени занесены в Красную книгу Республики Коми. Как рассказал председатель правления Сосногорского общества охотников и рыболовов Александр Анискевич, останки животных были найдены егерем на территории лесничества в 50 километрах от поселка Нижний Одес, сообщает НБК.

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Варварский эпизод произошел в феврале. По словам охотоведа, компания людей на импортных снегоходах выследила стадо оленей, после чего браконьеры убили животных, срезали мясо и даже пытались продавать его в самом поселке. В данный момент полиция продолжает их поиски.

"В Сосногорском районе охрана охотничьих угодий практически близка к нулю. Сегодня в районе нет государственного охотинспектора, наше общество охотников не имеет права самостоятельно осуществлять контроль, а только с работниками полиции - рассказал Александр Анискевич - В окрестностях Сосногорска мы ездим в рейды с местными полицейскими, а вот в Нижнем Одесе нашему егерю не дали ни одного сотрудника, объясняя это нехваткой кадров. Браконьерство существовало всегда, бывает, «завалят» одного-двух оленей или пару лосей, но когда группа варваров на импортных снегоходах, стоимостью по миллиону, убивает все стадо - это надо совсем обнаглеть. Подобного не было никогда, а причина - это безнаказанность и отсутствие контроля".