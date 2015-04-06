Из-за глобального потепления у рыб начали рождаться только женские особи – ученые

Статья ученых вышла в журнале Global Change Biology, передает Новое Время со ссылкой на Образовач.

Специалисты следили в лаборатории за несколькими поколениями рифовых рыбок Acanthochromis polyacanthus. В первую очередь они интересовались изменением баланса полов в зависимости от температуры.

Оказалось, что даже сравнительно маленькое увеличение температуры (на 1,5 градуса) от средних летних значений уменьшает число женских особей в потомстве почти на 30%. Тем не менее, если родительские особи прожили в таких условиях, то через два поколения часть самок возвращалась на прежние показатели.

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Подобная коррекция баланса полов получила название "трансгендерная пластичность". У нее нашлись свои пределы - после роста температуры на 3 градуса прежнее соотношение самцов и самок возвращалось лишь частично.

Ученые отметили, что повышение температуры мирового океана может значительно повлиять на разнообразие жизни в нем. Изучение того, как температура влияет на соотношение полов различных видов даст возможность прогнозировать, что ждет морскую жизнь экосистемы в будущем.