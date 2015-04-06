Полярные медведи не смогут прокормиться на суше - ученые

Об этом говорится в исследовании Карин Роуд из Американского научно-геологического центра Аляски.

После отделения породы полярных медведей от бурых медведей около 500 000 лет назад, у белых медведей развивались зубы и органы более подходящие к жизни на морском льду и охоте на морских млекопитающих, таких как котики, сообщает sciencenews.org.

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Из-за этого белые медведи имели "диету" с низким содержанием белка и до 70% жира.

Мало наземных вариантов еды могут обеспечить калорийность морского млекопитающего.

Белые медведи будут поглощать копытных, но мясо этих животных - с высоким содержанием белка, а не жира, а растительность предоставит много углеводов и немного белков.

Птичьи яйца являются наиболее питательно похожими на морских млекопитающих, но они малочисленны.

"В Арктике бурые медведи встречаются очень редко и являются одним из самых малочисленных из их видов", - отмечают исследователи.

"Ограничения питания будет особенно проблематично для более крупных полярных медведей, которые часто имеют массы тела вдвое больше, чем у бурых медведей. Но, учитывая конкуренцию между этими двумя видами, полярные медведи не обязательно победят", - отмечается в исследовании.