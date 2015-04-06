Зоозащитники призывают власти Зимбабве не продавать слонят Китаю и ОАЭ

Защитники живой природы призывают власти Зимбабве прекратить экспорт слонят в Китай и Дубай (ОАЭ), сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По их мнению, экспорт слонов равносилен лишению наследия будущих жителей страны.

Правительство настаивает, что государство способно заботиться лишь о небольшой части из стотысячного поголовья слонов, живущих в национальных парках страны.

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Директор организации по охране животного мира в Зимбабве Джон Родригес сообщил Би-би-си, что названное количество слонов сильно завышено, а разделять слонят с их матерями – жестоко и бесчеловечно.