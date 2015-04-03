Ранняя теплая весна может погубить ежей и барсуков в уральских лесах - ученые

Ранняя теплая весна может погубить барсуков и ежей, которые раньше срока стали выходить из спячки в уральских лесах.

Об этом сказал ТАСС завлабораторией палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

"Насекомоядные животные, выходя раньше срока из спячки, не могут найти себе пропитания, поскольку все насекомые еще спят. Поэтому ранней весной ежи и барсуки могут погибнуть от голода", - пояснил он.

Ученый отметил, что потепление и нехватка корма негативно скажутся и на самочувствии медведей, которые также могут проснуться раньше срока. Помочь животным будет сложно, считает Косинцев.

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"Ежи, барсуки, медведи - одиночки. Установить для них кормушки в лесу невозможно. Медведи питаются мясом, которым любят лакомиться многие другие лесные хищники. Разбрасывать в лесу жуков для ежей - бессмысленное занятие", - сказал он.

По данным Гидрометцентра, сейчас температура на Среднем Урале теплее нормы на 4-5 градусов, сообщила сегодня ТАСС главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. "Такая ситуация сложилась из-за антициклона, который висит над нами уже около семи дней", - сказала она.

По данным орнитологов, на резкое мартовское повышение температуры первыми отреагировали жаворонки, которые опередили грачей и впервые за много лет стали первыми предвестниками весны. Обычно грачи прилетают 15-19 марта, жаворонки - 15 апреля.