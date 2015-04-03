Рожденные в "голодные" годы павианы более болезненны во взрослой жизни

Выводы исследования важны, потому что они помогают объяснить, почему люди, которые недоедают в раннем детстве часто имеют плохое здоровье уже в зрелом возрасте, пишет Science daily.

После засухи в южной Кении в 2009 году, которая нанесла большой вред дикой природе, исследователи Принстонского университета посмотрели на то, как 50 диких павианов справились с засухой, и как условия, пережитые в детстве, сыграли свою роль.

"Мы потеряли 98 процентов голов гну, 75 процентов голов зебры и 30 процентов голов слона", - говорит соавтор Сюзан Алберт, профессор биологии в герцог.

Большинство павианов пережили засуху, но потеряли много веса, а также большинство самок остановили овуляции.

В следующей работе в журнале American Naturalist исследователи сравнили две группы самок - одну группу, которая родилась в период засухи и другую группу, которая родилась в нормальные годы.

Самки обезьян, родившихся в период низких осадков, имели на 60 процентов меньше шансов забеременеть.

Результаты помогают объяснить, почему люди, которые недоедают в раннем детстве, имеют большие шансы на ожирение, диабет и сердечные заболевания.

Некоторые исследователи утверждают, что человеческие младенцы, зачатые или рожденные в трудные времена запрограммированы на нехватку продовольствия в дальнейшей жизни.

Они разрабатывают "заботливый метаболизм», направленный на сохранение жира и сохранение энергии для того, чтобы пережить голод.