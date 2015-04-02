В московском аэропорту задержали россиянку с ящерицами, змеями и обезьянами в чемодане - СМИ

Таможенная служба задержала в аэропорту "Домодедово" груз с леопардом, шестью лемурами, крокодилами, обезьянами и змеями, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды РФ.

"Груз с охраняемыми редкими животными задержан таможенниками 1 апреля 2015 года в аэропорту "Домодедово". Кроме котенка леопарда, пассажир рейса Доха-Москва, гражданин РФ, пытался провезти в грузовом отсеке около 100 охраняемых видов животных, в том числе 6 лемуров, 2 обезьяны, 2 крокодила и 57 детенышей змей", — говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, большинство животных охраняются в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

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"По предварительным данным, животных пытались ввезти из государства Катар. В настоящее время животные переданы на передержку в центр на Калужском шоссе", — уточняет Минприроды.

По поручению заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Рината Гизатулина в центр направлены инспекторы Росприроднадзора, чтобы проверить имеющиеся документы, идентифицировать принадлежность животных к охраняемым видам. В случае подтверждения информации о попытке нелегального провоза животных в Россию будут возбуждены административные дела.

"За незаконный оборот животных, занесенных в Красную книгу РФ и приложения СИТЕС, предусмотрена уголовная ответственность до семи лет лишения свободы. Минприроды России будет ходатайствовать о возбуждении уголовного дела, если подтвердится информация о нелегальном ввозе диких животных", — заключает министерство.

В то же время Росбалт сообщает, что сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля задержали женщину, которая пыталась незаконно провезти через границу 108 экзотических животных.

Как сообщили в пресс-службе ФТС России, в чемодане весом 27 кг инспектор таможни обнаружил 55 змей различных видов, 35 ящериц, семь черепах, шесть лемуров, двух обезьян, двух крокодилов и кота.

По словам женщины, она приобрела животных на рынке в Индонезии примерно за $200, везла их для себя в коллекцию и для разведения.