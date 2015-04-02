Лесные певуны оказались лидерами беспосадочных перелетов

Такое открытие удалось сделать группе зоологов из Канады и США, сообщает "Наука и жизнь". Небольшая певчая птичка из отряда воробьинообразных, масса тела которой едва превосходит пальчиковую батарейку, гнездится на севере Северной Америки, а зиму проводит на севере Южной Америки. Во время миграции птицы летят над Атлантикой без остановки.

Биологи давно предполагали, что певуны способны совершать огромные перелеты – во-первых, достаточно сравнить, где находятся их места гнездования и зимовки, а, во-вторых, в слишком ветреную, штормовую погоду они иногда садятся отдыхать на корабли, которые попадаются им посреди океана. Эти предположения удалось подтвердить прямым наблюдением.

Райан Норрис из Университета Гуэлф и его коллеги снабдили геолокаторами около 40 певунов, пойманных в канадской Новой Шотландии и американском Вермонте. Само устройство весило всего около полуграмма, так что птицы не должны были испытывать от него никакого неудобства. Геолокаторы отслеживали уровень освещенности, который менялся вместе с географической широтой, так что исследователи могли определить местоположение птиц с точностью от 32 до 64 км.

В статье в Biology Letters публикуют довольно фантастические цифры: за 2-3 дня птицы совершали беспосадочный перелет длиной от 2 270 до 2 770 км.

Мигрирующая обыкновенная каменка также без остановок пролетает большее расстояние, но она и по величине превосходит певунов. С другой стороны, альбатросы и крачки накручивают намного больший километраж, но, опять же, если участь размеры тела, а также то, что певуны не останавливаются на отдых, их результат оказывается просто выдающимся.

Такое путешествие требует соответствующих ресурсов, поэтому перед перелетом певуны, весящие всего 12 граммов, наедаются так, что удваивают массу тела, становясь похожими на оперенные шарики.

Однако зоологам не удалось пока выяснить, почему эти птицы летят прямо над океаном, а не вдоль побережья.

Также известно, что те особи, которые гнездятся на Аляске и западе Канады, во время миграции сначала летят на восток, а уж потом на юг, так что их маршрут в сумме составляет 4 800 км. Хотя, скорее всего, первую половину путешествия они совершают с остановками.