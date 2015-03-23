Африканские слоны могут вымереть через 10-20 лет

Участники проходящей в Ботсване конференции по сохранению африканских слонов заявили, что эти животные могут вымереть уже через 10-20 лет, если не защитить их от браконьеров, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По данным Международного союза охраны природы, численность популяции слонов в Африке снизилась. Наихудшая ситуация – в странах Восточной Африки.

Читайте такжеВо Франции собираются построить дом престарелых для слонов

Браконьеры отстреливают больше слонов, чем их рождается, поэтому снижение популяции этих животных, скорее всего, продолжится.

По словам представителя Всемирного фонда дикой природы Карлоса Дрюса, на контрабанде слоновьей кости хорошо зарабатывают исламистские группировки "Боко харам" и "Аль-Шабаб".