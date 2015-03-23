Ученым удалось вставить гены мамонта в ДНК слона

Об этом сообщил руководитель исследовательского коллектива Джордж Черч (George Church) из Гарварда пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sunday Times.

Ученые воспользовались инструментом редактирования генома CRISPR. «Мы работали прежде всего с генами, отвечающими за выживание организма в условиях низких температур: генами шерстяного покрова, крупных ушей, подкожного жира и, прежде всего, гемоглобина. Сейчас в нашем распоряжении имеются здоровые клетки слона с фрагментами ДНК мамонта. Мы пока не представили результаты этого опыта в рецензируемом научном журнале, но собираемся сделать это в ближайшее время», — рассказал генетик.

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Черч — один из наиболее именитых противников клонирования мамонтов с помощью обнаруженных в вечной мерзлоте останков. Ученый считает более разумным поэтапное воссоздание всего генома древних животных — по сохранившимся в вечной мерзлоте фрагментам ДНК, которые вставляются в клетки их ближайших родственников — индийских слонов.

По мнению Черча, мамонты (и даже их неточные копии) сыграют важную роль в стабилизации экосистемы сибирской тундры, которой угрожает таяние вечной мерзлоты.

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Однако далеко не все ученые поддерживают воскрешение мамонтов. «Сейчас вымирание грозит уже африканским и индийским слонам. Зачем возвращать с того света еще одного слона, когда мы даже живые виды не можем спасти от истребления? Лучше потратить деньги на защиту того, что мы имеем, а не на животное, которое исчезло тысячи лет назад», — заявил эксперт по древней ДНК профессор Алекс Гринвуд (Alex Greenwood).

Ранее УНИАН сообщал, что корейские и российские ученые вместе будут клонировать мамонта.