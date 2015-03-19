Ученые назвали самых живучих животных на Земле, которые сумели пережить динозавров

Результаты нового исследования представлены в журнале Proceedings of the Royal Society, передает Lenta.ru.

Энтомологи обычно уделяли внимание видообразованию и забывали о том, что вымирание не менее важно для понимания истории животных, отмечает издание. По этой причине палеонтолог Дена Смит из Музея естественной истории при университете штата Колорадо и ее коллеги обследовали более 5500 ископаемых останков жуков, представляющих всю историю отряда и собранных по всему миру.

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Оказалось, что за сотни миллионов лет вымерло лишь 35 семейств жуков из 214. Более того, в самом крупном подотряде жуков вымерших семейств вообще не оказалось — они пережили даже мел-палеогеновое вымирания (в ходе последнего исчезли динозавры).

Хотя другие группы насекомых вполне могут оказаться столь же устойчивыми к вымиранию, среди причин стабильности жуков Смит называет способность быстро адаптироваться к различным климатическим условиям, а также гибкость их рациона: жуки едят растения, водоросли и других животных.