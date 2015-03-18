Российские ученые будут изучать жизнь волков с помощью смс-сообщений

Сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Даурский" в Забайкальском крае впервые в России начали изучать жизнь волков с использованием оборудования, которое передает данные смс-сообщениями. Об этом сегодня ТАСС сообщили в пресс-службе заповедника.

"Специальный ошейник с передатчиком, который каждый час передает смс-сообщения с информацией о местонахождении зверя, повесили на годовалого волка", - добавили в заповеднике.

Как уточнил заместитель директора заповедника Вадим Кирилюк, ошейник разработан специалистами Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук. "Его стоимость - около 15 тысяч рублей. Прибор куплен за счет средств федерального бюджета", - сказал Кирилюк.

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Ученые уверены, что информация смс-сообщений позволит выяснить основные маршруты волка и установить вдоль них фотоловушки для определения состава стаи. Постепенно станет понятен ареал ее обитания. В планах экологов - пометить волков из других стай, чтобы узнать, как контактируют разные группы хищников.

В 2013 году в Даурском заповеднике началось исследование степных волков и монгольских антилоп-дзеренов с помощью спутниковых передатчиков. Ученые считают, что дистанционное наблюдение за жизнью животных позволит оценить размеры участков обитания стай, особенности их сезонного перемещения, зависимость от миграций и наличия диких копытных, другие характеристики биологии хищника.

Государственный природный биосферный заповедник "Даурский" с 1994 года входит в одноименный международный заповедник "Даурия". Кроме него, в международный резерват включены государственные заповедники "Монгол Дагуур" (Монголия) и "Далайнор" (Китай). Общая площадь охраняемых природных территорий превышает 17 тысяч кв км. Их отдельные участки находятся в перечне ключевых водно-болотных и орнитологических территорий планеты.