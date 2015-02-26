Китай ввел временный запрет на ввоз слоновой кости
Отмечается, что спрос на этот товар среди китайских покупателей подстегивал браконьерство.
Китай ввел запрет на импорт слоновой кости сроком на один год. Спрос на этот товар среди китайских покупателей подстегивал браконьерство, что угрожало существованию африканских слонов, передает BBC.
О запрете объявила государственная администрация лесного хозяйства. По словам властей, они надеются, что такое решение станет первым шагом на пути к защите диких слонов.
Китай - крупнейший импортер контрабандных бивней.
Читайте такжеВ Полтавской области браконьеры убили директора лесхоза, протаранив его авто
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) запретила торговлю бивнями в 1989 году, однако масштабы браконьерства в Африке увеличиваются с прицелом на азиатские рынки.