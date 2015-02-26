Китай ввел временный запрет на ввоз слоновой кости

21:49, 26 февраля 2015
Спасение видов
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Отмечается, что спрос на этот товар среди китайских покупателей подстегивал браконьерство.

REUTERS

Китай ввел запрет на импорт слоновой кости сроком на один год. Спрос на этот товар среди китайских покупателей подстегивал браконьерство, что угрожало существованию африканских слонов, передает BBC.

О запрете объявила государственная администрация лесного хозяйства. По словам властей, они надеются, что такое решение станет первым шагом на пути к защите диких слонов.

Китай - крупнейший импортер контрабандных бивней.

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Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) запретила торговлю бивнями в 1989 году, однако масштабы браконьерства в Африке увеличиваются с прицелом на азиатские рынки.

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