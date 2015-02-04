В России начали подсчет амурских тигров в "ручном режиме"

Охотоведы и экологи приступили к проведению сплошного учета популяции амурского тигра в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой краевое правительство.

Масштабное исследование проводится зимой каждые 10 лет. Учет проводится в "ручном режиме" путем изучения тигриных следов, кормовой базы и мест обитания хищников.

"Исследование тигриных маршрутов началось в северных районах края — Нанайском, Комсомольском и Ульчском. В южных районах старт запланирован на 7 февраля из-за прогнозируемого снегопада. Согласно методике, осадков не должно быть минимум пять дней после начала учета", — цитируются в сообщении слова председателя комитета охотничьего хозяйства минприроды края Александра Ермолина.

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Отмечается, что исследование проводят сотрудники федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий, органы охотнадзора, профессиональные биологи, охотоведы и опытные охотники. Также эксперты должны определить меры, необходимые для более эффективного сохранения редкого хищника.

Предварительные итоги учета специалисты подведут в конце мая, окончательный отчет будет представлен в октябре 2015 года.

Справка. Амурский тигр обитает на Дальнем Востоке России — в Хабаровском и Приморском краях. В середине XIX века численность российской популяции составляла свыше тысячи особей. Истребление хищника и уничтожение мест его обитания привели к тому, что за сто лет количество особей сократилось до 50, и амурский тигр оказался в 40-е годы XX века на грани исчезновения. После принятых мер численность популяции стала увеличиваться и сейчас составляет около 500 особей.