В Днепре спасатели достали собаку из колодца
13:44, 13 декабря 2018Спасение видов
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Животное застряла в ловушке на глубине около четырех метров.
Один из спасателей спустился по лестнице вниз и достал животное из ловушки
В Днепре собака упала в колодец тепловой сети.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает Depo.Днепр.
В Днепре 13 декабря в 08:14 очевидцы обратились в Службу спасения. Горожане сообщили, что на Илларионовской улице собака попал в беду и нуждается в помощи.
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Животное провалилось в колодец тепловой сети на глубину около 4 метров и было не в состоянии самостоятельно вылезти.
Один из спасателей спустился по лестнице вниз и достал животное из ловушки. Жизни четвероногого ничего не грозит.
К спасательным работам привлечены шесть человек личного состава и единица пожарно-спасательной техники.
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