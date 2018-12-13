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В Днепре спасатели достали собаку из колодца

13:44, 13 декабря 2018
Спасение видов
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Один из спасателей спустился по лестнице вниз и достал животное из ловушки

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает Depo.Днепр.

В Днепре 13 декабря в 08:14 очевидцы обратились в Службу спасения. Горожане сообщили, что на Илларионовской улице собака попал в беду и нуждается в помощи.

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Животное провалилось в колодец тепловой сети на глубину около 4 метров и было не в состоянии самостоятельно вылезти.

Один из спасателей спустился по лестнице вниз и достал животное из ловушки. Жизни четвероногого ничего не грозит.

К спасательным работам привлечены шесть человек личного состава и единица пожарно-спасательной техники.

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Теги: #собака#Днипро