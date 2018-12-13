В Перу спасли привязанного к дереву медведя (видео)
11:20, 13 декабря 2018Спасение видов
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Его мать убили местные.
В Перу зоозащитники спасли привязанного к дереву андского медведя.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
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В Перу зоозащитники освободили привязанного к дереву андского медведя. Рассказывают, его мать убили местные.
Люди боялись, что животное могло навредить их хозяйствам. А вот детеныша оставили живым.
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