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В Перу спасли привязанного к дереву медведя (видео)

11:20, 13 декабря 2018
Спасение видов
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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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В Перу зоозащитники освободили привязанного к дереву андского медведя. Рассказывают, его мать убили местные.

Люди боялись, что животное могло навредить их хозяйствам. А вот детеныша оставили живым.

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Теги: #медведь#спасение#Перу