Число северных оленей резко сократилось из-за глобального потепления - ученые
09:56, 13 декабря 2018Спасение видов
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Сообщается, что численность животных снизилась с 5 млн до 2,1 млн за последние 20 лет.
За последние пять лет температура побила все рекорды / УНИАН
За последние два десятилетия численность диких северных оленей в Арктике сократилась более чем наполовину.
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Об этом говорится в арктическом докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США за 2018 год.
Сообщается, что численность животных снизилась с 5 млн до 2,1 млн за последние 20 лет.
Как отмечается, причиной такого сокращения числа северных оленей является недостаток пищи, вызванный глобальным потеплением. Олени в основном питаются лишайниками, которые плохо растут при более высоких температурах.
Подчеркивается, что за последние пять лет температура побила все рекорды, зарегистрированные с 1900 года.
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