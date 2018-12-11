В Германии запретили брать животных из приютов в период праздников

Запрет уменьшает количество нежелательных животных, которых отдают обратно после праздников.

В Германии на время рождественских праздников запретили брать животных из приютов. Это сделали для того, чтобы их не использовали в качестве подарков.

Об этом пишет BBC.

Десятки приютов сообщили потенциальным желающим взять животное, что в канун Рождества животных не отдают. Среди них — крупнейший в Европе приют в Берлине.

Запрет уменьшает количество нежелательных животных, которых отдают обратно после праздников.

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В заявлении сказано, что животные — это живые существа с потребностями и чувствами. Они не подходят в качестве неожиданных подарков. «Животное — это не на Рождество, а на всю жизнь», — гласит слоган кампании.

После 18 декабря животных не будут передавать в новые дома. Проблема, по словам сторонников запрета, заключается в том, что домашних животных часто покупают импульсивно, в последнюю минуту.

«Решение о содержании животного нельзя принимать легкомысленно — вся семья должна быть вовлечена в процесс принятия решения», — сказала Клаудия Хаммерлинг из берлинской ассоциации защиты животных.

Большинство приютов будут по-прежнему открыты для просмотра, но семьям придется вернуться в январе, а на праздниках у них будет время подумать.

К тому же накануне Рождества стоит учитывать суету и шум, которые могут стать дополнительным стрессом для животного в новом доме.