В Австралии умер знаменитый «самый накачанный кенгуру»
12:47, 10 декабря 2018Спасение видов
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Кенгуру по имени Роджер был известен благодаря нестандартно для животного развитой мускулатуре и росту и достигал почти двух метров.
Роджер умер от старости / фото THE KANGAROO SANCTUARY
Австралийский заповедник The Kangaroo Sanctuary Alice Springs сообщил в своем инстаграме о смерти кенгуру по имени Роджер, который был известен благодаря нестандартно для животного развитой мускулатуре и росту, который достигал почти двух метров.
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«С прискорбием сообщаю, что Роджер умер от старости. Он прожил замечательную долгую жизнь и был любим миллионами людей во всем мире. Мы всегда будем по тебе скучать, Роджер», — говорится в тексте сообщения.
Директор зоопарка спас кенгуру, когда тот был детенышем, когда вытащил его из сумки матери, сбитой автомобилем.
Ранее сообщалось, что огромный бык покорил пользователей соцсетей.
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