Ветераны АТО присоединились к созданию первого в западной Украине банка крови для животных (видео)

Во Львове они снялись в трогательной фотосессии вместе с бездомными собаками.

На шаг ближе к созданию первого в западной Украине банка крови для животных. К сбору средств на специальное оборудование присоединились ветераны АТО.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В начале октября во Львове они снялись в трогательной фотосессии вместе с бездомными собаками. Из удачных фото сделали выставку, а также напечатали календари. Все средства от их продажи направят на создание первого в западной Украине банка крови для животных.

Новые дома уже имеют 10 из 12 бездомных собак, которые снялись в фотосессии. А сбор средств в банк крови продолжается - из 250 тысяч гривень собрали примерно половину.