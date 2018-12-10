На Волыни спасли бездомную собаку, которая оказалась на маленьком островке посреди реки (видео)

Животное неизвестно как оказалось посреди реки Припять.

На Волыни спасатели вытащили бездомную собаку из центра талой реки.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Животное неизвестно как оказалось посреди реки Припять. Очередная стража, которая выехала на место происшествия, чтобы добраться до собаки разложила выдвижную лестницу.

Один из спасателей по ней добрался до мокрого и напуганного щенка. Пока ребята работали, собака вежливо ждала на камне посреди реки.