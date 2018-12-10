В Черноморске спасли птицу, занесенную в "Красную книгу" (фото)

Домик в уличном вольере утеплили соломой, рядом насыпали большой слой опилок, поставили емкость с водой и корм. Птице сразу же дали витамины.

В Центр эколого-натуралистического творчества Черноморска Одесской области попала краснокнижная птица выпь.

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Ее принесли две старшеклассницы. Они рассказали, что нашли птицу поздно вечером рядом с детским садом №11. Выпь пыталась улететь, но более 5-10 метров пролететь не могла: очевидно, птица была травмирована, передает 04868.com.ua. Одна из девочек забрала птицу домой, и два дня выпь жила у нее, отогреваясь и приходя в себя. При этом стресс у нее был, видимо, настолько сильным, что есть выпь отказывалась.

И тогда девочки принесли свою необычную находку в ЦЭНТУМ. Птица была в большой картонной коробке с прорезанными «окнами». При попытке открыть коробку, птица вела себя агресивоно.

Птицу осмотрели орнитологи и поселили ее в уличном вольере. «Размещать выпь в нашем живом уголке, в музее было рискованно, – рассказывает биолог, методист центра Вера Браташ. – У нее могла быть какая-либо инфекция, а это риск для остальных животных».

Домик в уличном вольере утеплили соломой, рядом насыпали большой слой опилок, поставили емкость с водой и корм. Птице сразу же дали витамины, а потом просто оставили одну, чтобы она успокоилась и освоилась.

В дальнейшем редкая находка будет передана в Одесский зоопарк. И уже там после осмотра ветеринарами будет принято решение, оставлять ли ее в зоопарке или можно выпустить в естественную среду обитания. «Мы всегда так поступаем с дикими животными, – рассказала Вера Браташ. – В одесском зоопарке есть специалисты-практики, ветеринары, есть специальные корма, – и там птице смогут обеспечить более профессиональный уход. Мы поддерживаем тесные связи с зоопарком, при необходимости консультируемся с ними, и до этого уже передавали туда аиста, рыжую цаплю, морскую чернеть, куницу, желтобрюхого полоза и других обитателей дикой природы. Конечно же, навещаем наши «подарки», и очень радуемся, видя, что все в порядке».

Справка: Большая выпь – птица семейства цаплевых. Относится к отряду аистообразные. В настоящее время находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу.