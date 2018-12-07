цей матеріал доступний українською

В китайской провинции Сычуань заработал специальный альянс, который будет защищать больших панд (видео)

13:39, 07 декабря 2018
Спасение видов
35 0

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ китайской провинции туристам запретили приближаться к пандам и делать с ними фото

Именно на юго-западе страны живет больше всего панд этого вида. Его участники будут следить за их популяцией, создавать для панд отдельные приюты.

Сейчас под охраной в Китае больше половины всех больших панд мира.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #панды в Китае