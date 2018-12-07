В китайской провинции Сычуань заработал специальный альянс, который будет защищать больших панд (видео)

Сейчас под охраной в Китае больше половины всех больших панд мира.

В китайской провинции Сычуань больших панд отныне будет защищать специальный альянс. Об этом говорится в сюжете ТСН. Читайте такжеВ китайской провинции туристам запретили приближаться к пандам и делать с ними фото Именно на юго-западе страны живет больше всего панд этого вида. Его участники будут следить за их популяцией, создавать для панд отдельные приюты. Сейчас под охраной в Китае больше половины всех больших панд мира.

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