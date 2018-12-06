цей матеріал доступний українською

Во Львове неизвестные жестоко поиздевались над бездомной собакой (видео)

11:25, 06 декабря 2018
Спасение видов
180 1

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеРада отклонила законопроект об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными

В ветклинику Пальма попала с многочисленными рваными ранами. Предполагают, несчастную не только избили, но и натравили на нее другого пса.

Потерпевшую уже несколько раз прооперировали. Сейчас готовят к еще одному вмешательству - должны ампутировать пострадавшее ухо. Собака напугана. Ей нужно время, чтобы отойти от стресса.

Полиция открыла уголовное производство из-за жестокого обращения с животным. Зоозащитники призывают откликнуться тех, кто стал свидетелем жестоких издевательств над Пальмой. За информацию о ее обидчиках обещают вознаграждение в размере 10 тысяч гривень.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львов#зоозащитники#жестокое обращение с животными