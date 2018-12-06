Во Львове неизвестные жестоко поиздевались над бездомной собакой (видео)
Львовские зоозащитники ищут обидчиков бездомной собаки, которая жила в одном из местных гаражных кооперативов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеРада отклонила законопроект об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными
В ветклинику Пальма попала с многочисленными рваными ранами. Предполагают, несчастную не только избили, но и натравили на нее другого пса.
Потерпевшую уже несколько раз прооперировали. Сейчас готовят к еще одному вмешательству - должны ампутировать пострадавшее ухо. Собака напугана. Ей нужно время, чтобы отойти от стресса.
Полиция открыла уголовное производство из-за жестокого обращения с животным. Зоозащитники призывают откликнуться тех, кто стал свидетелем жестоких издевательств над Пальмой. За информацию о ее обидчиках обещают вознаграждение в размере 10 тысяч гривень.