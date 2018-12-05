Chanel отказалась от использования меха и кожи экзотических животных

Изделия из шкур экзотических животных будут заменены на искусственные материалы.

Президент fashion-направления дома Chanel Бруно Павловски в интервью Women`s Wear Daily (WWD) заявил, что его компания больше не будет использовать натуральные меха, а также шкуры экзотических животных.

Читайте такжеИзвестный французский кутюрье заявил об отказе от меха в своих коллекциях (видео)

В частности, отказ распространяется на кожу змей, крокодилов, ящериц и скатов.

Изделия из шкур экзотических животных будут заменены на искусственные материалы. Говоря о мехах, компания подчеркнула, что и прежде выпускала довольно ограниченное количество товаров с этим натуральным материалом.

Заявление Chanel приветствовала известная британская организация PETA, выступающая за этичное отношение к животным. При этом она призвала другие модные дома, такие как Hermes и LVMH, последовать примеру Chanel.

Как сообщал УНИАН, ранее отказались от использования натуральных мехов другие крупные компании, такие как Gucci, Armani, Versace и John Galliano.