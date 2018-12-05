В Запорожской области введен запрет на охоту на время военного положения

Решение связано с тем, что основные районы региона, в которых охотятся, - Приазовский, Приморский, Розовский, Бильмакский и Акимовский - граничат с зоной проведения Операции Объединенных сил.

В Запорожской области на время действия военного положения введен запрет на охоту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации, соответствующее распоряжение сегодня, 5 декабря, подписал глава Запорожской ОГА Константин Брыль.

По данным ОГА, вопрос о необходимости запрета на охоту обсуждался во время заседания Совета обороны Запорожской области.

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Связано решение с тем, что основные районы региона, в которых охотятся – Приазовский, Приморский, Розовский, Бильмакский и Акимовский – граничат с зоной проведения Операции Объединенных сил.

«Такое решение принято еще и потому, что достаточно тяжело проверять каждого человека по отдельности, который ходит с ружьем. К тому же агрессоры и провокаторы могут воспользоваться ситуацией и передвигаться вооруженными», - сообщили в ОГА.

Согласно распоряжению, полный запрет на охоту в Запорожской области начнет действовать с 7 декабря.