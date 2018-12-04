В берлинском зоопарке на свет появился полярный медвежонок (видео)

Познакомиться с публикой новый житель зоопарка сможет уже весной.

Пушистое пополнение в берлинском зоопарке - там на свет появился полярный медвежонок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Кадры с новорожденным и его мамой, снятые камерой наблюдения, обнародовали зоологи. Первые 10 дней жизни - критические для маленьких медвежат, поэтому посетителей к мамы с малышами не пускают.

Познакомиться с публикой новый житель зоопарка сможет уже весной.

В зверинце очень обрадовались рождению полярного мишки. Ведь много лет подряд звездой этого зоопарка был белый медведь Кнут, который умер в 2011.