В берлинском зоопарке на свет появился полярный медвежонок (видео)
11:34, 04 декабря 2018Спасение видов
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Познакомиться с публикой новый житель зоопарка сможет уже весной.
В берлинском зоопарке на свет появилось полярный медвежонок
Пушистое пополнение в берлинском зоопарке - там на свет появился полярный медвежонок.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Кадры с новорожденным и его мамой, снятые камерой наблюдения, обнародовали зоологи. Первые 10 дней жизни - критические для маленьких медвежат, поэтому посетителей к мамы с малышами не пускают.
Познакомиться с публикой новый житель зоопарка сможет уже весной.
В зверинце очень обрадовались рождению полярного мишки. Ведь много лет подряд звездой этого зоопарка был белый медведь Кнут, который умер в 2011.
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