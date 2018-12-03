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В Норвегии заметили уникального белоснежного олененка (фото)

17:15, 03 декабря 2018
Спасение видов
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Белые олени выглядят так из-за генетической мутации \ NRK

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Маленький олень был настолько белым, что практически сливался со снежным покровом.

Фотограф не упустил момента и сделал несколько снимков этого уникального животного. 

Белые олени выглядят так из-за генетической мутации, которая лишает любого пигмента шерсти. Несмотря на это, глаза животного и рога имеют темный цвет, а потому его нельзя считать альбиносом.

Как сообщалось ранее, недавно в Швеции сняли на видео белоснежного лося, рога которого также были белыми. 

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Теги: #Норвегия#олень