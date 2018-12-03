В Норвегии заметили уникального белоснежного олененка (фото)
17:15, 03 декабря 2018Спасение видов
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Детеныш оленя не испугался и подошел к людям.
Белые олени выглядят так из-за генетической мутации \ NRK
Норвежский фотограф Мадс Норсвин сделал удивительные снимки белоснежного северного оленя, который подошел к нему.
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Маленький олень был настолько белым, что практически сливался со снежным покровом.
Фотограф не упустил момента и сделал несколько снимков этого уникального животного.
Белые олени выглядят так из-за генетической мутации, которая лишает любого пигмента шерсти. Несмотря на это, глаза животного и рога имеют темный цвет, а потому его нельзя считать альбиносом.
Как сообщалось ранее, недавно в Швеции сняли на видео белоснежного лося, рога которого также были белыми.
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