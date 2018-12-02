На Житомирщине спасатели достали из реки травмированного лебедя

На надувной лодке спасатели подплыли к лебедю и с помощью сачка осторожно поймали его.

На Житомирщине специалисты ГСЧС спасли травмированного лебедя.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

1 декабря в 13:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение, о том что на водоеме в с. Шатрище Коростенского района плавает травмированный лебедь. Необходима помощь спасателей.

Со слов местных жителей, птица уже несколько дней плавала по р. Уж и не могла взлететь. Граждане предполагали, что у нее повреждено крыло. Они пытались самостоятельно добраться до лебедя, но все попытки оказались тщетными, напуганный лебедь уплывал.

На надувной лодке спасатели подплыли к лебедю и с помощью сачка осторожно поймали его. Добравшись до берега, сотрудники ГСЧС передали птицу в руки неравнодушных граждан, которые займутся его лечением.