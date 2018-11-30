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В дублинской реке заблудился белобокий дельфин (видео)

10:51, 30 ноября 2018
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Скорее всего, говорят зоологи, животное заплило после шторма "Диана", что обрушился на побережье Великобритании и Ирландии. Как дельфин выпрыгивает из воды, на видео сняли местные жители и бросились звонить в центр животных.

Однако, там успокоили - дельфин сам сможет вернуться обратно к морю.

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Теги: #Ирландия#дельфины