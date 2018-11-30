В дублинской реке заблудился белобокий дельфин (видео)
10:51, 30 ноября 2018Спасение видов
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Зоологи говорят, что животное покинуло море из-за шторма.
В дублинской реке заблудился білобокий дельфин
В дублинской реки Лиффи заблудился белобокий дельфин.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Скорее всего, говорят зоологи, животное заплило после шторма "Диана", что обрушился на побережье Великобритании и Ирландии. Как дельфин выпрыгивает из воды, на видео сняли местные жители и бросились звонить в центр животных.
Однако, там успокоили - дельфин сам сможет вернуться обратно к морю.
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