В дублинской реке заблудился белобокий дельфин (видео)

Зоологи говорят, что животное покинуло море из-за шторма.

В дублинской реки Лиффи заблудился белобокий дельфин.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеУченые обнаружили уникальный гибрид дельфинов разных родов

Скорее всего, говорят зоологи, животное заплило после шторма "Диана", что обрушился на побережье Великобритании и Ирландии. Как дельфин выпрыгивает из воды, на видео сняли местные жители и бросились звонить в центр животных.

Однако, там успокоили - дельфин сам сможет вернуться обратно к морю.