Тысячи летучих лисиц погибли из-за засухи в Австралии
Более 3 500 тысяч летучих лисиц погибло во время аномальной засухи в Австралии.
На протяжении трех дней средняя дневная температура в регионе превышала 40 градусов, что привело к массовой гибели животных, пишет Meteoprog.
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Кроме того, затянувшаяся жара в Квинсленде дезориентировала сотни животных. Из-за погоды повысилась активность летучих мышей.
«За последние 24 часа в Австралии зарегистрировано более 27 укусов летучих мышей. Обычно мы регистрируем от 30 до 40 укусов за год», - заявил Ричард Гаир, представитель местной службы здравоохранения.
Отметим, летучие лисицы - род рукокрылых семейства крыланов. Летучие лисицы являются самыми большими представителями рукокрылых. Всего насчитывается по меньшей мере 60 сохранившихся видов летучих лисиц. Они живут в тропиках и субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, Океании, Австралии и на Мадагаскаре.