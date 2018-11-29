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Тысячи летучих лисиц погибли из-за засухи в Австралии

15:09, 29 ноября 2018
Спасение видов
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Более 3,5 тыс летучих лисиц погибли из-за засухи / фото meteoprog

На протяжении трех дней средняя дневная температура в регионе превышала 40 градусов, что привело к массовой гибели животных, пишет Meteoprog.

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Кроме того, затянувшаяся жара в Квинсленде дезориентировала сотни животных. Из-за погоды повысилась активность летучих мышей.

«За последние 24 часа в Австралии зарегистрировано более 27 укусов летучих мышей. Обычно мы регистрируем от 30 до 40 укусов за год», - заявил Ричард Гаир, представитель местной службы здравоохранения.

Отметим, летучие лисицы - род рукокрылых семейства крыланов. Летучие лисицы являются самыми большими представителями рукокрылых. Всего насчитывается по меньшей мере 60 сохранившихся видов летучих лисиц. Они живут в тропиках и субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, Океании, Австралии и на Мадагаскаре.

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Теги: #Австралия