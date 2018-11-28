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Киевский зоопарк похвастался своими "зимними котиками" (фото)

17:32, 28 ноября 2018
Спасение видов
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В Киевском зоопарке показали зимних котиков.

Соответствующий пост с фото опубликован на странице Киевского зоопарка в Facebook.

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"До весенних "котиков" еще далеко, а зимние котики есть в Киевзоо", - сказано в сообщении.

На фото попало милое семейство рысей, гордый лев, величественный тигр, а также лесной кот.

Как сообщал УНИАН, ранее в столичном зоопарке показали, как встретили первый снег его жители.

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Теги: #Киевский зоопарк#коты