Киевский зоопарк похвастался своими "зимними котиками" (фото)

На фото попали рыси, лев, тигр и лесной кот.

В Киевском зоопарке показали зимних котиков.

Соответствующий пост с фото опубликован на странице Киевского зоопарка в Facebook.

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"До весенних "котиков" еще далеко, а зимние котики есть в Киевзоо", - сказано в сообщении.

На фото попало милое семейство рысей, гордый лев, величественный тигр, а также лесной кот.

Как сообщал УНИАН, ранее в столичном зоопарке показали, как встретили первый снег его жители.