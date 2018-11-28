В Австралии бык избежал забоя из-за своих аномальных размеров (видео)
16:31, 28 ноября 2018Спасение видов
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Рост великана - 194 сантиметра, а вес - 1,4 тонны.
Самый большой бык Австралии избежал смерти из-за своих размеров / фото Шерон Смит / PerthNow
В Австрали бык по имени Никерс избежал смерти на скотобойне из за своих аномально больших размеров.
Рост великана - 194 сантиметра, а вес - 1,4 тонны, что делает Никерса самым большим быком Австралии, сообщает Perth.
Такие размеры помогли быку избежать смерти, поскольку животное с такими параметрами не поместилось бы на стандартной скотобойне.
"Поэтому я думаю, что он будет жить долго и счастливо", - сказал владелец Никерса фермер Джефф Пирсон.
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