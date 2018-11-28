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В Австралии бык избежал забоя из-за своих аномальных размеров (видео)

16:31, 28 ноября 2018
Спасение видов
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Самый большой бык Австралии избежал смерти из-за своих размеров / фото Шерон Смит / PerthNow

Рост великана - 194 сантиметра, а вес - 1,4 тонны, что делает Никерса самым большим быком Австралии, сообщает Perth.

Такие размеры помогли быку избежать смерти, поскольку животное с такими параметрами не поместилось бы на стандартной скотобойне.

"Поэтому я думаю, что он будет жить долго и счастливо", - сказал владелец Никерса фермер Джефф Пирсон.

Как сообщал УНИАН, швейцарцы решили провести референдум "За достоинство скота", чтоб решить, оставлять ли коровам рога.

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Теги: #корова#Австралия