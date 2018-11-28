Скандал с исключением лося из Красной книги: в министерстве рассказали о стремительном уменьшении популяции животного

Популяция исключенного из Красной книги лося европейского в Украине год назад составляла немногим более 3000 особей.

Популяция лося европейского, которого суд исключил из Красной книги Украины, на момент занесения в неё в конце прошлого года составляла немногим более 3000 особей.

Об этом журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

«Популяция на момент принятия решения о занесении лося европейского в Красную книгу, которой мы оперировали, была немногим больше 3000 особей. Это в несколько раз меньше, чем было лет пять назад. Мы видим стремительное уменьшение популяции этого животного", - сказал он.

Читайте такжеИз водоема на территории ЧАЭС спасли лося (видео)

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года министр экологии и природных ресурсов подписал приказ о внесении европейского лося в Красную книгу, который, в частности, запретил охоту на это животное на территории Украины.

Вчера, 27 ноября, Окружной административный суд города Киева признал незаконными приказ Министерства экологии «О запрете охоты на лося» и приказ «О внесении изменений в перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины (животный мир)».