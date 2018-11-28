Волонтеры спасли дикого лебедя с перебитым крылом (видео)

Раненого его нашли на Винниччине.

Дикого лебедя с перебитым крылом уже четыре дня спасают волонтеры.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Раненого его нашли на Винниччине, лечить крыло согласились столичные специалисты. При этом деньги на оплату лечения птицы собирали просто в соцсети.

А заниматься лебедем взялась семья, которая ранеными птицами занимается давно.

К сожалению, крыло пернатого спасти не удалось. После выздоровления он должен отправиться на постоянное место жительства в Межигорье.