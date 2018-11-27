В Украине лося исключили из Красной книги

Суд также разрешил охоту на него.

Окружной административный суд исключил лося европейского из Красной книги Украины и разрешил охоту на него.

Указано, что суд рассмотрел в порядке письменного производства административное дело о запрете охоты на лося. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

В частности, истец просил суд признать противоправными действия Министерства экологии и природных ресурсов по принятию мер о запрете охоты на лося, а также признать недействительным приказ министерства о внесении лося в Красную книгу.

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Суд принял решение частично удовлетворить административный иск - признал противоправными действия Министерства экологии и природных ресурсов по принятию мер о запрете охоты на лося, а также признал противоправным и недействительным приказ данного министерства "О внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины (животный мир)".

Суд уверяет, что Министерство экологии не привело ни одного научного обоснования необходимости внесения лося в Красную книгу и не указало четких данных о численности его популяции и ее динамики.

В протоколе заседания секции по вопросам охраны животного мира Национальной комиссии по вопросам Красной книги указано, что после 2009 года исследования популяции лося в Украине не проводились.