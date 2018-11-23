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В зоопарке Берлина показали редких суматранских тигрят (видео)

11:33, 23 ноября 2018
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Двое мальчиков и двое девочек появились на свет в августе этого года. Их родители - 7-летняя мама и 10-летний папа - родом из Индонезии. Именно эта страна является домом суматранских тигров - самых маленьких представителей своего вида.

Сейчас эти смугастики находятся под угрозой исчезновения. В дикой природе живет лишь до четырех с половиной сотен суматранских тигров.

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Теги: #зоопарк#Берлин