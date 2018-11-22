На Донбассе у границы с Россией задержали браконьеров (фото)

У мужчин обнаружили около 200 штук рыбы на сумму 17,5 тысяч гривень.

Трех мужчин, которые незаконно ловили рыбу в Новобелой вблизи государственной границы с Россией, задержали пограничники.

Об этом сообщила пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ.

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Сообщается, что на окраине населенного пункта Новобелая, на расстоянии 300 м от государственной границы с Россией, выявлены и задержаны трое местных жителей, которые незаконно ловили рыбу в реке Белая, с помощью запрещенных средств лова – рыболовной сетки.

У мужчин обнаружили около 200 штук рыбы на сумму 17,5 тысяч гривень.

"Правонарушители задержаны в административном порядке за нарушение пограничного режима и нарушение правил рыболовства. Орудия лова – 4 сетки общей длиной около 200 метров, изъято" – сообщают пограничники.