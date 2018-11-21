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Необычный вызов: полицейский спас медвежонка из мусорки (видео)

19:37, 21 ноября 2018
Спасение видов
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За спасательной операцией с холма следила мать медвежонка \ УНИАН

На помощь пришел полицейский, который осторожно открыл контейнер и дал ему выбраться наружу, передает Би-би-си.

За спасательной операцией с холма, расположенного неподалеку, следила мать медвежонка.

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Теги: #медвежонок