Необычный вызов: полицейский спас медвежонка из мусорки (видео)

За спасательной операцией с холма, расположенного неподалеку, следила мать медвежонка.

В Калифорнии маленький медвежонок в поисках еды забрался в мусорный контейнер, но выбраться из него самостоятельно уже не смог.

На помощь пришел полицейский, который осторожно открыл контейнер и дал ему выбраться наружу, передает Би-би-си.

За спасательной операцией с холма, расположенного неподалеку, следила мать медвежонка.