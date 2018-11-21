День рыбака: необычного охотника с удочкой разыскали в Одессе (видео)

Традиционно празднование Всемирного дня рыболовства сопровождается соревнованиями по ловле рыбы.

Всемирный день рыболовства отмечается каждый год 21 ноября. Рыбные сообщества отмечают этот день проводя митинги, семинары, публичные встречи, культурные программы, выставки, музыкальные шоу и демонстрации, чтобы подчеркнуть важность поддержания мирового рыболовства.

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Недавнее исследование ООН сообщило о том, что более трети мирового рыболовства находится в состоянии упадка из-за таких факторов, как потеря основных местообитаний рыбы, загрязнение воды и глобальные потепление. Всемирный день рыболовства помогает выявить критическое значение для жизни людей, воды и жизней, которые она поддерживает, как в воде, так и вне ее.

Празднования Всемирного дня рыбного промысла служат важным напоминанием о том, что человечество должно сосредоточиться на изменении управления глобального промысла, чтобы обеспечить устойчивые запасы и здоровые экосистемы океанов.

Если человечество не будет решать эти проблемы коллективно, кризис будет углубляться. Всемирный день рыболовства помогает выявить эти проблемы и движется к поиску решений все более взаимосвязанных проблем, с которыми люди сталкиваются, и в долгосрочной перспективе, к устойчивым средствам сохранения рыбных запасов.

Рыбалка - увлечения 70-ти процентов мужчин. Но к ним присоединяются все больше женщин.

Опытные рыбаки утверждают - кто хоть раз посидел у воды с удочкой, успокоил нервы в общении с природой, поймал карасика, от такого хобби уже не откажется. Ко всемирному дню рыболовства журналисты разыскали в Одессе необычного рыбака.

Она развенчивает стереотипы, что удочку умело в руках могут держать только мужчины. Ее опыт в рыбалке - более 20 лет, а первая поклевка произошла еще в четырехлетнем возрасте. Одесситка-рыбалка Катя по-настоящему влюбилась в традиционно мужское дело - ловить рыбу.