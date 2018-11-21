День рыбака: необычного охотника с удочкой разыскали в Одессе (видео)
Всемирный день рыболовства отмечается каждый год 21 ноября. Рыбные сообщества отмечают этот день проводя митинги, семинары, публичные встречи, культурные программы, выставки, музыкальные шоу и демонстрации, чтобы подчеркнуть важность поддержания мирового рыболовства.
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Недавнее исследование ООН сообщило о том, что более трети мирового рыболовства находится в состоянии упадка из-за таких факторов, как потеря основных местообитаний рыбы, загрязнение воды и глобальные потепление. Всемирный день рыболовства помогает выявить критическое значение для жизни людей, воды и жизней, которые она поддерживает, как в воде, так и вне ее.
Празднования Всемирного дня рыбного промысла служат важным напоминанием о том, что человечество должно сосредоточиться на изменении управления глобального промысла, чтобы обеспечить устойчивые запасы и здоровые экосистемы океанов.
Если человечество не будет решать эти проблемы коллективно, кризис будет углубляться. Всемирный день рыболовства помогает выявить эти проблемы и движется к поиску решений все более взаимосвязанных проблем, с которыми люди сталкиваются, и в долгосрочной перспективе, к устойчивым средствам сохранения рыбных запасов.
Рыбалка - увлечения 70-ти процентов мужчин. Но к ним присоединяются все больше женщин.
Опытные рыбаки утверждают - кто хоть раз посидел у воды с удочкой, успокоил нервы в общении с природой, поймал карасика, от такого хобби уже не откажется. Ко всемирному дню рыболовства журналисты разыскали в Одессе необычного рыбака.
Она развенчивает стереотипы, что удочку умело в руках могут держать только мужчины. Ее опыт в рыбалке - более 20 лет, а первая поклевка произошла еще в четырехлетнем возрасте. Одесситка-рыбалка Катя по-настоящему влюбилась в традиционно мужское дело - ловить рыбу.