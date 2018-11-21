В Калифорнии спасли и вернули матери медвежонка, который застрял в помойке (видео)
12:41, 21 ноября 2018Спасение видов
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Детеныш в поисках пищи полез в бак.
В Калифорнии маленький медвежонок застрял в помойке.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Детеныш в поисках пищи полез в бак и, похоже, прямо у него над головой внезапно закрылась крышка. Мама малыша за всем встревоженно наблюдала с холма.
Помочь медвежонку ничем не могла. Прохожие вызвали спасателей. Как только они открыли свалку, малыш быстро вылез наружу и скрылся с мамой в лесу.
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