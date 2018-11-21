цей матеріал доступний українською

В Калифорнии спасли и вернули матери медвежонка, который застрял в помойке (видео)

12:41, 21 ноября 2018
Спасение видов
62 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Яремче местные жители нашли испуганного медвежонка, который боялся слезть с дерева (фото)

Детеныш в поисках пищи полез в бак и, похоже, прямо у него над головой внезапно закрылась крышка. Мама малыша за всем встревоженно наблюдала с холма.

Помочь медвежонку ничем не могла. Прохожие вызвали спасателей. Как только они открыли свалку, малыш быстро вылез наружу и скрылся с мамой в лесу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#медвежонок