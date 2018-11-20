Из желудка мертвого кашалота в Индонезии извлекли 6 кг пластика (фото)

Среди найденного в желудке животного - пластиковые стаканчики и бутылки, полиэтиленовые пакеты и два шлепанца.

В желудке мертвого кашалота, которого выбросило на берег в национальном парке Индонезии, обнаружили почти 6 кг пластикового мусора.

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Об этом сообщили представители парка, передает Би-би-си. Среди найденных предметов - 115 пластиковых стаканчиков, четыре пластиковые бутылки, 25 полиэтиленовых пакетов и два шлепанца.

Туша млекопитающего длиной более 9 м была обнаружена в водах около острова Капота в Национальном парке Вакатоби вечером 19 ноября.

Эта находка ужаснула экологов.

Страны Юго-Восточной Азии считаются самым большим источником загрязнения Мирового океана пластиковым мусором.

"Мы не смогли выяснить причину смерти животного, но то, что мы увидели, просто ужасно", - сказала координатор Всемирного фонда дикой природы (WWF) по сохранению морских видов Дви Супрапти.

"Определить, погиб ли кашалот в результате поглощения всей этой пластмассы или от естественных причин, было невозможно, поскольку его труп уже был в стадии разложения", - добавила она.

5,9 kg sampah plastik ditemukan di dlm perut paus malang ini! Sampah plastik yaitu: plastik keras (19 pcs, 140 gr), botol plastik (4 pcs, 150 gr), kantong plastik (25 pcs, 260 gr), sandal jepit (2 pcs, 270 gr), didominasi o/ tali rafia (3,26 kg) & gelas plastik (115 pcs, 750 gr). pic.twitter.com/ZFWZgkbnzu — WWF-Indonesia (@WWF_ID) 19 листопада 2018 р.

Сотрудники фонда WWF в Индонезии подробно описали в "Твиттере", что было найдено внутри животного: твердый пластик (19 предметов, 140 г), пластиковые бутылки (4 шт., 150 г), пластиковые пакеты (25 штук, 260 г), шлепанцы (2 шт., 270 г), обрывки лески (3,26 кг) и пластиковые стаканчики (115 штук, 750 г).

Использование огромного количества одноразовых товаров из пластмассы и низкая развитость системы утилизации мусора приводят к серьезным экологическим проблемам в некоторых странах Юго-Восточной Азии, в том числе в Индонезии.

Согласно докладу по защите окружающей среды экологической организации Ocean Conservancy и Центра бизнеса и охраны окружающей среды компании McKinsey, пять стран региона - Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Таиланд - производят до 60% пластиковых отходов, которые попадают в Мировой океан.

Считается, что из-за пластиковых пакетов ежегодно погибают сотни морских животных. В июне у южного побережья Таиланда погиб черный дельфин, проглотивший 80 полиэтиленовых пакетов.

Доклад, опубликованный в начале этого года, предупреждал о том, что количество пластика в океане за десятилетие может утроиться, если не предпринимать мер по сдерживанию этого потока.

В конце прошлого года ООН заявила, что морской фауне наносится непоправимый ущерб: в океаны ежегодно попадает примерно 10 млн тонн пластмассовых отходов.