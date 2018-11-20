Рада отклонила законопроект об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными

Законопроект должен был имплементировать положения международных соглашений и директив Евросоюза в сфере охраны животного и растительного мира.

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)» (№ 6598) проголосовали лишь 154 народных депутата.

Также парламент не поддержал предложение отправить законопроект на доработку в профильный комитет или автору, поэтому проект считается отклоненным.

Целью принятия законопроекта была имплементация положений международных соглашений и директив Евросоюза в сфере охраны фауны и флоры.

Законопроектом предлагалось предоставить право органам Национальной полиции составлять протоколы по фактам жестокого обращения с животными, а также право полиции при составлении протокола об административном правонарушении в случае жестокого обращения с животными временно изымать животное. Во время временного изъятия животного работник полиции был бы обязан обеспечить передачу животного в приют для животных или общественной организации, уставной целью которой является защита животных от жестокого обращения, на ответственное хранение.

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Законопроектом планировалось установить, в частности, что содержание собак и кошек в местах, где это запрещено соответствующими правилами, или незарегистрированных собак, или привод в общественные места, или выгул собак без поводков и намордников влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан; предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 70 до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Верховная Рада направила на доработку субъекту законодательной инициативы этот проект закона. Перед этим депутаты не смогли принять его в первом чтении или направить на доработку в профильный комитет.

8 ноября Верховная Рада перенесла на 20 ноября голосования за законопроект.

Законопроектом, в частности в законе «О животном мире» предлагалось установить, что виды животных, которые не занесены в Красную книгу Украины, но являются редкими или находятся под угрозой исчезновения на территории Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, могут заноситься в Перечень видов животных, подлежащих охране на этих территориях.

В законе «О защите животных от жестокого обращения» планировалось уточнить определение жестокого обращения с животными. Дается определение увечью и телесному повреждению животного. Регулирование численности диких животных и животных, не содержащихся человеком, но находятся в условиях, которые полностью или частично создаваемых деятельностью человека, и бездомных животных осуществляется методом биостерилизации с последующей вакцинацией и клипсованием.

Кроме того, предусматривалось запретить использование и содержание медведей, хорьков, барсуков, кошек, собак, и волков на охотничьих испытательных станциях, а также для проведения испытаний, соревнований и притравки охотничьих собак.

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Проектом предусматривалось запрещение использования животных в качестве мишени при обучении в стрельбе или в соревнованиях по стрельбе.

Также предлагались изменения в правила обращения с животными в сельском хозяйстве, скотоводстве, в рыбном хозяйстве, при получении продукции животного происхождения.

Ряд изменений должен был быть внесен в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также в Уголовный кодекс Украины. В частности было бы установлено, что жестокое обращение с животными, которые относятся к позвоночным, в том числе бездомным, а также натравливание животных друг на друга или на других животных, если эти действия привели к телесным повреждениям, увечью или гибели животного, насильственные действия в отношении животных, направленные на удовлетворение половой страсти, публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными, распространение материалов с призывами к совершению таких действий, - наказываются лишением свободы на срок от 2 до 3 лет конфискацией животных или без таковой. Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией животных или без таковой. Действия, совершенные с особой жестокостью, или в отношении двух и более животных, или повторно, или группой лиц, - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животных или без таковой.