Журналисты в нарушение правил спасли пингвинов в Антарктиде

Журналисты говорят, что им пришлось поступиться своими принципами - невмешательства ради объективности.

После сильного шторма в Антарктиде группа императорских пингвинов, за которыми наблюдали документалисты из BBC Earth, оказалась на дне оврага.

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Журналисты документальных фильмов Дэвида Аттенборо снимали очередную серию Dynasties, сообщает Mashable.

Несколько дней птицы не могли выбраться из западни - стены ущелья были слишком крутыми и скользкими.

После этого некоторым самкам все же удалось подняться по склону. Ради этого им пришлось бросить своих детенышей - и те начали погибать от голода.

Чтобы не допустить еще большего числа смертей, члены команды BBC Earth решили вмешаться - они взяли лопаты и выкопали в овраге небольшие ступеньки. Съемочная группа надеялась, что с их помощью пингвины преодолеют крутой склон. К счастью, пингвины не подвели - спустя некоторое время они самостоятельно выбрались из ущелья.

Журналисты говорят, что им пришлось поступиться своими принципами - невмешательства ради объективности.