На фоне закрытия меховых ферм в Евросоюзе их полным ходом строят в Украине - зоозащитник

Председатель общественной организации "Единая планета" рассказал, что сейчас в Украине планируется строительство трех пушных ферм.

На фоне закрытия меховых ферм в странах Европейского Союза новые фермы начинают строить в Украине.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал председатель общественной организации "Единая планета" Антон Вакуленко.

"Мы очень давно говорили, что на фоне закрытия ферм в Европе будет происходить серьезный перенос всех вредных производств в страны, которые развиваются. Сейчас планируется строительство трех ферм, которое в разы увеличит поголовье пушных животных. Пока мы говорим и подаем петиции, бизнес работает очень живо. Запретить и закрыть существующие фермы сложнее, чем не допустить открытия новых", – сказал он.

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Необходимо напомнить, что Европейский союз недавно запретил пушные фермы, а мировые бренды отказываются от одежды с использованием натурального меха. В то же время на законодательном уровне в Украине этот вопрос не регулируется - отечественное законодательство не запрещает деятельность таких предприятий и лояльно относится к очевидным экологическим угрозам. Именно поэтому, по мнению Вакуленко, европейские фермы начали массово переносить производство к нам.

Напомним, как ранее сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, в Украине ежегодно задерживают десятки тысяч браконьеров.