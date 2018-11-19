В Индии открыли первый госпиталь для слонов (видео)

Смотрители говорят, к ним уже попало почти 20 животных – жертв эксплуатации.

В Индии открыли первый госпиталь для слонов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Смотрители говорят, к ним уже попало почти 20 животных – жертв эксплуатации.

Слонам в неволе приходилось переживать и жестокие избиения, и голод, и полное отсутствие отдыха. Их годами использовали на полях и для развлечений туристов.