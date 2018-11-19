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В Индии открыли первый госпиталь для слонов (видео)

10:40, 19 ноября 2018
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Смотрители говорят, к ним уже попало почти 20 животных – жертв эксплуатации.

Слонам в неволе приходилось переживать и жестокие избиения, и голод, и полное отсутствие отдыха. Их годами использовали на полях и для развлечений туристов.

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Теги: #Индия#госпиталь#слоны